Letta molla il M5s. Impossibili alleanze con chi fatto cadere governo. Conte ha fatto una scelta sbagliata

- Advertisement -

AgenPress – “Io penso che con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile fare alleanze elettorali in questa tornata”. Lo ha detto il segretario del Pd. Enrico Letta, a In Onda Estate, su La7.

“La mia impressione e valutazione è che sia molto complicato immaginare che coincidano di nuovo le nostre strade” cioè quelle del Pd e del M5s, “dopo una scelta come quella di ieri”, ha aggiunto. Con Conte “dopo ieri non ci siamo sentiti”, ha poi aggiunto, “ha fatto una scelta sbagliata per l’Italia e ognuno di noi sa che il Paese è spaventato e timoroso”.

- Advertisement -

Con il M5s “evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente sarà ricomposto, il gesto di ieri e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma”.

Il Pd farà una sua proposta “che parte dal Pd, basata sulle nostre idee, per vincere le elezioni. Faremo una proposta per parlare con forze politiche che hanno tenuto un atteggiamento di attenzione al Paese, penso che saremo in grado di costruire un’alleanza fatta di tanti soggetti politici”.