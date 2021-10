Letta (PD), ai ballottaggi convergenze sostanziali con M5S. Elezioni test per chi sostiene il governo

- Advertisement -

AgenPress – “Mai visto nessuno, prima del primo turno, dire che si alleerà e farà indicazioni di voto al ballottaggio. Ognuno chiede il voto per i propri candidati. Sono convinto che alla fine ci saranno convergenze sostanziali. Elezioni saranno un test importante per capire chi sostiene veramente il governo Draghi”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta, in una intervista a Il Mattino, convinto che ai ballottaggi “ci saranno convergenze sostanziali” con il M5s.

Sui risultati nelle grandi città, invece, ribadisce: “L’altra volta noi del centrosinistra ne avevamo vinte due e perse tre. Se confermassimo le due e perdessimo le tre già perse, sarebbe una sconfitta. Con un 3-2 per noi sarebbe buona notizia, ma da 4 in su per noi sarebbe un trionfo: un risultato da celebrare”. “Il nostro è un partito nazionale per definizione, ci teniamo molto a questo”.