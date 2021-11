L’Italia assume la presidenza del Consiglio d’Europa. Di Maio, francobollo commemorativo

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha assunto oggi la presidenza del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Il passaggio di poteri dall’Ungheria, che ha retto l’organizzazione paneuropea durante gli ultimi sei mesi, è stato segnato dalla tradizionale consegna della chiave al ministro Di Maio, che ha poi presentato le priorità del semestre italiano.

L’Italia, durante i prossimi sei mesi si concentrerà su tre temi principali: riaffermare i principi e valori europei condivisi; rafforzare l’emancipazione delle donne e i diritti di bambini e adolescenti; costruire un futuro incentrato sulle persone.

- Advertisement -

“La presidenza italiana adotterà un approccio orientato ai risultati e a preservare la credibilità e importanza del Consiglio d’Europa”, si legge nel documento che illustra le priorità del semestre italiano.

“L’Italia è convinta che il Consiglio d’Europa sia un esempio di multilateralismo effettivo e un punto di riferimento essenziale in ragione del valore aggiunto e della competenza che gli sono riconosciute”, si evidenzia nel testo.

“Nell’attuale situazione internazionale – si legge ancora nel documento – gli Stati membri sono chiamati a cimentarsi ancora di più nel dialogo e la cooperazione, e a riscoprire l’essenza del loro impegno a proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, in linea con i principi e i valori che hanno volontariamente accettato quando sono divenuti membri della ‘casa comune’ europea”.

- Advertisement -

“Oggi è un altro giorno importante per l’Italia. A Strasburgo abbiamo assunto la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. L’Italia svolgerà questo ruolo all’insegna di tre priorità: dare ulteriore slancio ai principi e ai valori europei, mettere l’accento sul rispetto dei diritti delle donne e dei bambini, costruire un futuro che abbia al centro la persona”, scrive in un post su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa “è l’organo decisionale del Consiglio, formato dai Ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri dell’organizzazione. Come ho avuto modo di ribadire questa mattina, durante il passaggio di consegne con il collega ungherese, ricoprirò l’incarico di Presidente del Comitato dei Ministri con la massima dedizione”.

“Nello stesso anno della presidenza italiana del G20 e della copresidenza della Cop26, per il nostro Paese è un’altra occasione di prestigio e responsabilità”.

Un francobollo commemorativo italiano, è stato realizzato valido per la posta prioritaria diretta in Europa. La vignetta del francobollo riproduce il logo del periodo di Presidenza italiana basata sul simbolo dell’istituzione internazionale, con le stelle dorate su fondo azzurro e in basso un nastro tricolore. ”Istituito nel 1949, con 47 Paesi membri in rappresentanza di circa 840 milioni di cittadini, il Consiglio d’Europa – ricorda Di Maio – costituisce un unicum per perimetro geografico, struttura, metodi di lavoro e missione; una missione incentrata sulla difesa dei diritti dell’uomo e sulla promozione della democrazia e dello stato di diritto.