M5S. Di Battista, “rischia di trasformarsi in un partito di potere”

AgenPress – Se il Movimento 5 Stelle “non torna a fare battaglie politiche rischia solo di trasformarsi in un partito di potere”. Così l’ex esponente del Movimento 5 stelle ed ex deputato, Alessandro Di Battista, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“È molto difficile che questo governo dell’assembramento possa fornire le risposte che le persone cercano. Io ho fatto politica e non soltanto ho combattuto la casta – ha aggiunto -. Penso sia giusto portare alla luce alcuni temi e credo che la battaglia per la sobrietà della politica tornerà di moda nei prossimi mesi”.

Di Battista dice di non voler fondare un partito. “Non ci ho ancora pensato. A chi mi dice di tornare nel M5s, rispondo che mi siederei al tavolo solo se uscissero dal governo”. E sull’ex premier Conte. “L’ho conosciuto, mi pare una persona perbene e molto preparata. Gli ho chiesto più volte maggiore coraggio sul tema della revoca delle concessioni ai Benetton, ma allo stesso tempo gli riconosco una attenzione a famiglie e imprese durante la fase pandemica che non vedo con il governo Draghi”.