M5s. Grillo, sono il Garante, mica un coglione. È Conte che ha bisogno di me……

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Giuseppe Conte “è un avvocato, io un ragioniere. Io gli posso essere molto utile, lo deve capire”. Esordisce così, ironizzando, Beppe Grillo in assemblea dove ricorda ai deputati la storia del Movimento, i vari passaggi che lo hanno fatto crescere: “Lui non sa cos’è veramente il Movimento… Non ha girato con noi nelle piazze…”.

“Conte è ottima persona ma il visionario sono io”, avrebbe detto, a quanto si apprende da chi vi sta partecipando, il fondatore del M5s Beppe Grillo durante l’incontro con i deputati del M5s. “Ci scambiamo le osservazioni sulla bozza”, avrebbe detto ancora Grillo, aggiungendo: “Sono un garante non un coglione”. “Ha mandato uno Statuto di 32 pagine… c’era scritto bozza!”.

“Ma perché mi devo sentir dire ’non ti devi occupare di comunicazione. Ma come? Io ho fatto questo per tutta la vita e allora dico che ora di cambiare la comunicazione di M5s. Andare alo stadio, farsi la fotina, ma che c…vuol dire?”, avrebbe aggiunto Grillo.

Giuseppe Conte ”è un avvocato, io un ragioniere…”, ha aggiunto ironizzando Beppe Grillo in assemblea dove ricorda ai deputati la storia del Movimento, i vari passaggi che lo hanno fatto crescere: “Lui non sa cos’è veramente il Movimento… Non ha girato con noi nelle piazze…….Voglio preservare la democrazia diretta, io non voglio indebolirlo, voglio rafforzarlo. Questo è il momento di Conte”.

Beppe Grillo apre alla possibilità del terzo mandato. “Io sono sempre stato contrario” avrebbe ricordato in assemblea ai deputati a cui, tuttavia, ha aggiunto: “però possiamo discuterne”.