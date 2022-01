M5S. Gubitosa chiede a Di Maio di fare chiarezza del suo comportamento ad iscritti e sostenitori

- Advertisement -

AgenPress – Luigi di Maio, come ha detto Giuseppe Conte, deve “fornire chiarimenti soprattutto agli iscritti e sostenitori del Movimento, in merito ai comportamenti tenuti negli ultimi giorni”.

Ne è convinto il vicepresidente M5s Michele Gubitosa, intervistato dal Corriere della Sera. “Sono mesi che leggiamo di strappi e spaccature. Noi andiamo avanti compatti e uniti, dobbiamo votare subito un nuovo scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro bollette”. E conferma il percorso con il Pd e la comune “identità in campo progressista”.

E su Belloni “Conte non ha sbagliato nulla. Abbiamo proposto figure femminili di assoluto valore, parliamo di profili straordinari sui quali c’era condivisione. Ma nella notte sono arrivati dei veti incomprensibili da parte di altre forze politiche”.

Ricorda per altro che “non ha fatto nomi, ha solo detto che si stava lavorando a figure femminili. È intervenuto dopo Letta e dopo Salvini”. Di Battista? “Ho molta stima per Alessandro. Senza il suo instancabile contributo negli anni passati, molti di noi oggi non sarebbero in Parlamento. Non ha accettato l’adesione, votata dagli iscritti, a questo governo di emergenza ma le nostre priorità sono sempre state quelle di portare il Paese fuori dalla pandemia e di tutelare i 200 miliardi conquistati da Conte in Europa. Personalmente, spero che Di Battista torni a darci una mano”.