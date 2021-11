M5S non più in RAI. Anzaldi (Iv), Conte per tre anni ha utilizzato il Tg1 come un suo megafono personale

AgenPress – “Non si era mai visto un leader di partito protestare contro la lottizzazione dei tg Rai perché non sarebbe riuscito a lottizzare anche lui. Conte, che per tre anni ha usato il servizio pubblico come un suo megafono personale, entra nel guinness dei primati degli autogol politici”.

Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“Se il Movimento 5 stelle avesse davvero voluto opporsi – twitta ancora Anzaldi – alla spartizione, perché non lo ha mai detto prima delle nomine annunciate oggi? Perché non hanno aderito all’appello lanciato nei giorni scorsi da Italia Viva per avere direttori di garanzia?”.