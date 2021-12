Manovra. Meloni, è deludente, senza visione per crescita. Partiti che sostengono Draghi giocano tutte le parti in commedia

- Advertisement -

AgenPress – “Il ddl di Bilancio è stato presentato al Parlamento l’11 novembre, quindi due settimane dopo il via libera del Cdm e 20 giorni prima del termine previsto. Ciò comporta una compressione dei tempi di discussione parlamentare sulla legge più importante. E’ un atteggiamento del governo intollerabile, si va avanti a forza di fiducia, si lavora solo con ordini del giorno. Siamo una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento non esiste”.

Così la leader di FdI Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa convocata per presentare gli emendamenti del partito alla manovra.



“I partiti che sostengono Draghi giocano tutte le parti in commedia: hanno presentato sette volte il numero di emendamenti dell’opposizione. E’ una manovra deludente, non serviva il genio di Draghi per farla, non c’è una visione, la scelta di porre le basi per una crescita duratura”.

“Otto miliardi sono l’un percento di quello che versano gli italiani, non una cifra impressionante. Anche il taglio delle tasse avrà un impatto minimale. Una legge che FdI proverà a migliorare con le sue proposte emendative”, ha aggiunto.

“La manovra è senza visione. Così si rischia di non rendere strutturale l’aumento del Pil di quest’anno, frutto di un rimbalzo fisiologico. Ci sono stati troppi compromessi al ribasso. Speriamo che il governo abbia un minimo di disponibilità al dialogo, ma se ci fosse chiusura totale il nostro rapporto con il governo peggiorerebbe”.