Marmolada. Mattarella, simbolo cambio clima non governato. Senza collaborazione non c’è speranza

AgenPress – Sono scesi a 8 i dispersi dopo il crollo del seracco sommitale in Marmolada. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati anche il ragazzo trentino di 30 anni di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso, ma che non sarebbe in pericolo di vita.

“Abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato sta producendo nel mondo. Richiede piena collaborazione di tutti sennò non è governato “, afferma Sergio Mattarella nel palazzo nel palazzo presidenziale di Maputo a fianco del presidente del Mozambico Filipe Jacinto Nyusi.

“Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti a assumere impegni ulteriori. Senza la collaborazione di tutti”, sul cambio climatico “non c’è speranza”.