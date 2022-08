Mazzetti (FI): “Governo Centrodestra con Forza Italia garanzia semplificazione liberale”

- Advertisement -

AgenPress. “L’Italia ha un estremo bisogno di quella semplificazione liberale che solo un governo di Centrodestra con Forza Italia centrale, portatrice dei valori del PPE, può garantire”.

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che aggiunge: “La semplice raccomandata per aprire un’attività o costruire una casa, come ha spiegato oggi Berlusconi, costituisce l’essenza di uno Stato normale e liberale, che sostiene e non che ostacola, come adesso, il cittadino e il suo spirito d’impresa”.

“Nel settore dell’edilizia – spiega Mazzetti – è fondamentale varare un codice unico urbano, con poche regole chiare e rapide nell’applicazione: autorizzazioni successive alla realizzazione dell’opera, da effettuare con comunicazione asseverata e poi verificare l’operato e rilasciare l’agibilità.

Solo così – rimarca –possiamo dare più libertà ai cittadini agevolando il lavoro dei tecnici degli uffici pubblici che, a differenza di oggi, dovranno fare solo i controlli a fine lavori per rilasciare l’agibilità, senza perdere tempo e denaro in continui cavilli che bloccano il progetto e la macchina amministrativa stessa”.

“Il presidente Berlusconi ha espresso e impersona questo sogno di libertà che con il governo di Centrodestra può concretizzarsi, per il bene del Paese che lavora e che produce”, conclude Mazzetti.

