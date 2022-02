Meloni: “Le restrizioni stanno peggiorando la situazione economica e sociale e il Green Pass non serve a nulla”

- Advertisement -

AgenPress. Il prestigioso settimanale “The Spectator” – rivista britannica che si occupa di politica dal 1828 – analizza in modo impietoso quello che sta accadendo in Italia sotto il “Governo dei migliori” e parla apertamente di dittatura: un Governo non voluto dai cittadini prende decisioni catastrofiche commettendo errori troppo grandi per avere la forza di tornare indietro. Le restrizioni stanno peggiorando la situazione economica e sociale e il Green Pass non serve a nulla.