Montecchi a Cesa: “Valore Liberale colonna per il centrodestra”

AgenPress. Ho letto con grandissima attenzione l’intervista al leader dell’UDC Lorenzo Cesa e da segretario nazionale di Valore Liberale non posso che condividere la proposizione del segretario democristiano di posizionarsi nel centrodestra.

Anche noi come Valore Liberale abbiamo individuato e scelto la coalizione di centrodestra come quella più idonea per far valere il pensiero liberale che in questo Paese e’ stato pilastro di democrazia e progresso. Oggi una rete di piccole e medie imprese, di professionisti, di lavoratori delle forze dell’ordine si riconosce appieno nel programma di Valore Liberale.

A Palermo abbiamo sostenuto con grande convinzione la candidatura di Lagalla e a livello nazionale per il 2023 siamo in pista nello schieramento di centrodestra. Troppi centri e centrini si affacciano alla politica con l’intento di scardinare il bipolarismo e di impedire agli italiani di scegliere da che parte stare.”

Così ha dichiarato il segretario nazionale di Valore Liberale Marco Montecchi.