Mugnai (Vinciamo Italia): “Il centrodestra unito ed inclusivo vincerà le elezioni e governerà il Paese”

AgenPress. “Tutti noi di Vinciamo Italia siamo da sempre nel centrodestra – afferma Stefano Mugnai di Vinciamo Italia -. E se il centrodestra saprà essere inclusivo, non solo vincerà le prossime elezioni, ma sarà anche in grado di ben governare il Paese. Mancano appena 2 mesi al voto, non e’ certo questo il momento di perdere del tempo prezioso in discussioni su chi poi dovrà guidare il governo.

E questo perché prima le elezioni bisogna vincerle, e per vincerle occorre una coalizione coesa ed inclusiva dove non si oppongano veti contrapposti e perché, anche questa volta, dovrà valere la regola che da sempre e’ invalsa nella nostra coalizione: in caso di vittoria la o il Presidente del Consiglio lo decidono gli italiani.

Con una matita, dentro la cabina elettorale. Come sarebbe dovuto succedere anche in passato e come non può non accadere questa volta in cui abbiamo un’occasione storica per riportare il centrodestra unito al governo del Paese, sulle ali di un forte e determinato mandato popolare.”.