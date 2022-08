Pella (FI): “Ripristino poliziotto di quartiere: intuizione Berlusconi che risponde a istanze di sicurezza dei cittadini”

- Advertisement -

AgenPress. L’annuncio da parte del Presidente Berlusconi del ripristino e del rafforzamento della figura del poliziotto di quartiere, accanto a tutte le iniziative in materia di sicurezza che il programma di Forza Italia e del centro-destra contiene come “Strade Sicure”, significa saper rispondere concretamente alle istanze di sicurezza e prossimità dei nostri cittadini che la considerano una figura di riferimento, di vicinanza, di ascolto.

Così come introdotto dal Governo Berlusconi, prima con una sperimentazione e poi stabilmente in tutti i capoluoghi italiani, oggi é importante ripristinare e potenziare un modello operativo che ebbe un grande riscontro, anche da parte di noi sindaci e amministratori locali. Oltre che supportare richieste ad hoc dei cittadini e presidiare il territorio in maniera agile e capillare tra i quartieri, il poliziotto di quartiere rappresenta un elemento di deterrenza e di prevenzione contro il degrado e le azioni di malintenzionati, con una capacità di intervento tempestiva in caso di segnalazioni. Ciò é anche più vero se pensiamo alle aree circostanti le nostre scuole, le vie dei nostri quartieri, il contrasto a episodi di aggressioni nei confronti dei soggetti più fragili come donne e anziani soli.

Forza Italia al governo rappresenta la garanzia che il bisogno di sicurezza di cittadini e sindaci troverà risposte concrete e puntuali in ogni territorio, grazie alla centralità che il Presidente Berlusconi saprà imprimere a questo tema.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Roberto Pella Deputato di Forza Italia e Sindaco di Valdengo.