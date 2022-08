Politica. Tassone: “Non è legittimato chi trasloca da un partito ad un altro”

- Advertisement -

Einstein affermava che ci sarà sempre una penna che scrive il futuro, ma non ci sarà gomma per cancellare il passato

AgenPress. Non è accettabile che coloro che traslocano da un raggruppamento ad un altro cerchino legittimazione delle loro scelte con motivazioni (considerato il periodo) balneari.

Alcuni intrepidi amici, specialisti di mobilità, affermano che le formazioni dove sono approdati hanno rivisto le proprie origini e il loro vissuto. E’ una manipolazione della storia. Non è assolutamente vero affermare che chi si sposta” mantiene intatta la “fede” originaria. Si sposterebbero, quindi, i riceventi e non i richiedenti asilo. Una teoria bislacca, segno di un sistema malato, in cui si sono perse le tracce dei valori e degli ideali.

Parafrasando questo pensiero: non ci sarà un bianchetto per cancellare la storia, per scriverne un’altra di comodo. A ciascuno i propri ideali e i propri sogni. Ideali e sogni non sono mercanzie che si trovano sulle bancarelle.

Mario Tassone