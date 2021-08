Ponte Genova. Cartabia, nessun rischio di prescrizione per processo. Familiari hanno diritto di giustizia

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Sono qui da madre” si commuove la Guardasigilli Marta Cartabia parlando alla commemorazione del Ponte Morandi. Cartabia ha voluto rassicurare i parenti delle vittime. “Occorre sempre una chiara parola di giustizia e che la giustizia arrivi presto, una giustizia che guarda sempre alle persone. Dal baratro di quel 14 agosto – ha detto – usciremo se contribuiremo a una cultura nuova, una cultura di sicurezza”.

“Non c’è mai stato rischio di prescrizione per il processo sul ponte Morandi, almeno per i reati più gravi” ha detto la ministra. E la frase è stata salutata da un applauso. Anche in un’intervista al Secolo XIX la ministra della Giustizia ha assicurato che “il processo per il Ponte Morandi non corre alcun rischio” aggiungendo di aver ricevuto a proposito del dibattito sulla riforma del processo penale “legittime preoccupazioni dei familiari delle vittime”. Perciò ha ribadito “che non c’è mai stato – ripeto, non c’è mai stato – alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte. Non potrei essere qui, non potrei guardare negli occhi chi sta patendo un così profondo dolore se non potessi confutare con certezza le voci che sono state motivo di preoccupazione”.

I familiari delle 43 vittime, Genova e tutta l’Italia hanno bisogno di una parola di giustizia sul crollo del ponte. E noi abbiamo il dovere di garantirlo”. E conclude: “Fare giustizia significa anche assicurare l’accertamento dei fatti e delle responsabilità in un tempo ragionevole. Questo deve valere per ogni processo, a cominciare da quello per il crollo del ponte”.