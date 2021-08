Ponte Stretto, Spessotto (AC): Giovannini traccheggia, M5S diviso su opera inutile

- Advertisement -

AgenPress. “Sul Ponte sullo Stretto la maggioranza è divisa, il Movimento 5 Stelle si consuma nelle sue contraddizioni fra parlamentari che osteggiano l’opera e i ‘pontieri’ della delegazione governativa, mentre Giovannini traccheggia perché non sa che pesci prendere. Questo è lo stato dell’arte, mentre annunciano l’ennesimo sperpero di soldi pubblici per realizzare uno studio di fattibilità che potrebbe anche condurre alla possibilità che il Ponte non si faccia mai (Giovannini dixit)”.

Lo afferma Arianna Spessotto, deputata de L’Alternativa C’è e membro della commissione Trasporti di Montecitorio, al termine dell’audizione del Ministro Enrico Giovannini sul Ponte sullo Stretto di Messina.

“In un Paese – prosegue, l’esponente de L’Alternativa C’è – che avrebbe bisogno di una manutenzione accurata delle infrastrutture esistenti e del completamento e ammodernamento di alcune di esse si insegue ancora il sogno di una grande opera inutile. Un’accelerazione solo a parole, sia chiaro, visto che il progetto vecchio è obsoleto, e si dovrà ricominciare daccapo. Se mai dovessero farlo poi, per chiudere il cerchio, lo faranno gestire ai Benetton, che di ponti se ne intendono?”.