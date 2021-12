Quirinale. Binetti (Udc): Centro decisivo per prossime scelte politiche

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo alcuni giorni di silenzio la stampa italiana torna a far sentire la sua voce per lo più orientata a sinistra, con il tono tipico di chi anticipa una vittoria a trazione Pd che non c’è, e tantomeno è sicuro che ci sarà in un prossimo futuro. Quel che è certo è che nel nostro Paese urge un deciso mutamento del quadro politico.

I ripetuti sondaggi sembrano segnalare un’inversione di tendenza che restituirebbe al Centro la sua effettiva importanza nell’orientamento, e forse perfino nella determinazione, delle prossime scelte politiche. A cominciare dal Quirinale ma spingendosi anche oltre, per diffondersi a macchia d’olio.

È vero che il Centro continua a restare sostanzialmente frammentato, ma quel che è certo che ci troviamo davanti alla fine del bipolarismo. La dimostrazione che non si riesce a intercettare il vero pensiero e l’autentico sentire del Paese è il crescente indice di assenteismo elettorale.

Una sinistra che usa come bandiere del suo riformismo progressista eutanasia e liberalizzazione delle droghe, ha ben poco da dire ai milioni di disoccupati in cerca di lavoro più che di cassa integrata. E meno ancora ha qualcosa da dire ai milioni di disabili e di malati rari che cercano soluzioni concrete per problemi concreti e denunciano la sperequazione del reddito di cittadinanza o tutte le frodi che accompagnano il Super bonus nelle sue molteplici forme.

Oggi, più che mai il solo modo per sostituire un governo a maggioranza allargata è quello di dare spazio a un grande centro multidimensionale”.

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.