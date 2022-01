Quirinale. Binetti (Udc): Veto Letta autoreferenziale e poco democratico

- Advertisement -

AgenPress. “Il diritto di veto di Letta sulla candidatura della Casellati si sta facendo davvero pesante, ostile e ostinato. Come se solo lui sapesse, potesse e volesse esprimere il futuro Presidente della Repubblica in una logica così autoreferenziale da apparire francamente ben poco democratica. Nessun voto alla Casellati di cui pure si parla molto in Transatlantico e in Aula.

Se ne parla molto e con grande rispetto, con stima, nella consapevolezza che proprio per il suo attuale ruolo istituzionale non la si può esporre se non è già maturato un adeguato consenso ad un ruolo che la vedrebbe prima donna Presidente della Repubblica dopo essere stata la prima Donna Presidente del Senato.

- Advertisement -

Persona ineccepibile, accusata però dal leader del Pd di essere divisiva per il solo fatto di avere una appartenenza politica e quindi non votabile, nonostante la sua documentata e costante capacità di essere super partes lungo tutta questa legislatura”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc.