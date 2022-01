Quirinale. Centrodestra compatto vota Elisabetta Casellati. Anche Silvio Berlusconi ha dato indicazione favorevole

- Advertisement -

AgenPress – I grandi elettori del centrodestra voteranno il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati alla chiama di stamattina. Lo ha deciso il vertice dei leader.

Anche Silvio Berlusconi ha indicato di votare la Casellati. A riferirlo il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani nel corso dell’assemblea di Forza Italia.

“Offrire la seconda carica dello Stato, quella che succederà Mattarella dal 3 febbraio se non sarà eletto un presidente, non mi sembra un atto particolarmente eversivo. Vediamo cosa ne pensa il Parlamento quando si voterà”, ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti di Coraggio Italia. “Rischio che non ci siano i voti? È possibile. Il presidente Casellati sa benissimo che in democrazia quando si va a votare ci possono essere I voti come non esserci. Speriamo ci siano. I franchi tiratori? Ci sono sempre”.

“Sono contenta che si sia arrivati a questa definizione di andare in Aula con un candidato proposto dal nostro campo, una donna, la seconda carica dello Stato, una figura meno politicizzata e più istituzionale”, ha detto Giorgia Meloni.

Elisabetta Casellati ha avuto alcuni dubbi circa la sua candidatura nel momento in cui il centrosinistra ha annunciato la sua astensione. Tuttavia, dopo una telefonata di Matteo Salvini, i suoi dubbi sono stati cancellati, fanno sapere fonti leghiste.

La scelta del centrodestra è per la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati? “Sì”, ha commentato il segretario Udc Lorenzo Cesa.