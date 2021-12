Quirinale. Cottarelli: Draghi deve rimanere fino al 2023. Come presidente vorrei Marta Cartabia, ha il profilo adeguato

- Advertisement -

AgenPress – “Per me Draghi deve restare al Governo fino al 2023 terminando la legislatura, mentre come presidente della Repubblica credo che sia ora che venga designata una donna e ritengo che il profilo di Marta Cartabia sia assolutamente adeguato”.

Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli, ospite a Jesi, al Teatro Pergolesi, di un evento per festeggiare l’apertura di una filiale, in viale Trieste, da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, piccola banca attiva da 100 anni.

La riflessione complessiva moderata dalla giornalista Ilaria D’Amico è stata introdotta dai saluti di Claudio Carbini, presidente della Bcc di Ostra Vetere: “la storia è importante ma la propositività è la chiave del nostro agire rilanciando con una nuova filiale a Jesi convinti che fare banca passi attraverso valori antichi come la relazione, la consulenza e l’affiancamento” “Per Ernst & Young la filiale è ancora il canale di finanziamento privilegiato. Nei primi giorni del 2021 il quotidiano Milano Finanza ha riservato alla Bcc di Ostra Vetere il riconoscimento di ‘massima affidabilità’, dietro solo a tre banche che operano in aree insediate in capoluoghi di regione/provincia”.

Tra gli altri relatori Sergio Gatti, direttore nazionale Federcasse, Vincenzo Palli, direttore nazionale Bcc Risparmio & Previdenza, l’imprenditore marchigiano Enrico Loccioni e Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche.