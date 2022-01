Quirinale: Europa Verde e Sinistra Italiana: voteremo Luigi Manconi

- Advertisement -

AgenPress. “I parlamentari di Europa Verde e Sinistra italiana voteranno come Presidente della Repubblica Luigi Manconi, già senatore della Repubblica e presidente della Commissione Parlamentare Straordinaria per la tutela dei diritti umani e direttore dell’Ufficio Nazionale antidiscriminazione razziali.

Luigi Manconi è persona che ha servito le istituzioni e ha fatto della politica un luogo dove dare la voce agli ultimi, promuovendo la mobilitazione intorno alla drammatica vicenda di Giulio Regeni di cui oggi ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Luigi Manconi è un ecologista, un garantista, profondo conoscitore della nostra Costituzione e forte difensore dello Stato di diritto ed è il politico che si è battuto per combattere i casi di malagiustizia, come quello di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi. La sua candidatura è per noi anche una risposta a quanto di grave sta accadendo in queste ore.

La trattativa per l’elezione del Presidente della Repubblica tra i leader dei gruppi parlamentari sembra riguardare non chi farà il presidente della Repubblica, ma chi guiderà il Governo e come sarà composto se sarà eletto Draghi.

Sono consultazioni per il nuovo Governo a cui partecipa il Presidente del Consiglio in carica che non è ancora stato eletto Presidente della Repubblica e lo sarà solo se troverà un equilibrio sulla divisione dei ministri e la guida del futuro Governo.

Questo scenario non si era mai visto nella storia della Repubblica e rappresenta una forzatura della nostra Costituzione” – lo dichiarano i co-portavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli, Eleonora Evi e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni”.

