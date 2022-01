Quirinale. Forza Italia, Coraggio Italia e Leu contro candidatura di Elisabetta Belloni. E’ assolutamente inopportuno

- Advertisement -

AgenPress – Belloni? “Per noi non va bene”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Fi, rispondendo ai giornalisti alla Camera in merito alla possibile candidatura di Elisabetta Belloni e no a quella di Paola Severino e che l’avrebbero già ribadito al vertice del centrodestra.

Coraggio Italia esprime perplessità sulla candidatura di Belloni di cui, spiegano fonti vicine al partito di Brugnaro e Toti, non si conosce né il percorso politico né le motivazioni per scegliere un’ulteriore tecnico per il Quirinale avendo la disponibilità del tecnico migliore, Mario Draghi. O la politica si riappropria di se stessa – concludono le stesse fonti – e sceglie un politico oppure si scelga all’interno dei nomi già esaminati.

Da fonti Leu “con tutto il rispetto per la competenza e la capacità di Elisabetta Belloni, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche”.