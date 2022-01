Quirinale. Letta. Molto probabile domani scheda bianca. Nomi centrodestra faranno la fine di Berlusconi

- Advertisement -

AgenPress – “Il mio profilo ideale è Andrea Riccardi, per quello che rappresenta, per ciò che fa, per esperienza istituzionale. È l’unico italiano che ha ottenuto il Premio Carlo Magno, maggiore riconoscimento europeo”. Lo ha detto Enrico Letta, a quanto riferiscono fonti del Nazareno, aprendo l’assemblea dei grandi elettori Pd.

“Ieri è venuta meno la candidatura di Berlusconi e ciò in un colpo solo ha reso chiarissimo quel che dicevamo. Venuto giù quel nome è caduto l’abbaglio. Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stessa fine di quella di Berlusconi. È il metodo che era sbagliato”, ha detto ancora, sottolineando che “questo passaggio per il Colle è peculiare, unico. Nel passato (1999, 2006, 2013, 2015) noi eravamo maggioranza relativa e sulle nostre spalle c’era la responsabilità di indirizzare le scelte. Stavolta no, siamo all’incirca il 15 per cento, abbiamo però un ruolo politico centrale e la responsabilità in più che avvertiamo dipende dalla nostra storia, dalla nostra ambizione, dalla nostra presenza al governo”.

“Molto probabile domani scheda bianca, per dare un segno di disponibilità e apertura all’interlocuzione, pur nella durezza della nostra condanna di quanto avvenuto ieri nel centrodestra. Con i 5 stelle e Leu, insieme possiamo essere incisivi. E’ un rapporto positivo, costruttivo, che proseguirà in questi giorni. Insieme, oggi abbiamo deciso e comunicato un impegno a parlare con tutte le forze politiche. Un percorso per arrivare martedì o mercoledì a un nome condiviso da tutti”.