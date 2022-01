Quirinale. Letta, siamo stati portati in giro per tre giorni. Fonti PD, nessun incontro con il centrodestra

- Advertisement -

AgenPress – “Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Lo ha detto Enrico Letta commentando le ipotesi avanzate dal centrodestra.

“Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese. Chiederemo a Fico di aumentare le votazioni e arrivare almeno a due votazioni al giorno”, ha aggiunto. E rispondendo ai giornalisti i quali gli hanno chiesto se il Pd presenterà un proprio nome ha detto “ne discuteremo”.

Fonti del PD fanno sapere che al momento non sono in programma incontri fra il segretario del Pd Enrico Letta e uno o più leader di centrodestra.