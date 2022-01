Quirinale. M5S, candidato condiviso o rischio tenuta governo. Smentite le voci su Casini

- Advertisement -

AgenPress – “Noi ci siamo impegnati dal primo giorno ad individuare un nome che abbia consenso trasversale: ieri abbiamo fatto appello a leader del centrodestra per sederci tavolo condiviso, appello che non è stato ancora recepito. Quindi oggi non c’è stato questo auspicato incontro tra Pd M5s Leu con i leader del centrodestra. Speriamo che ci possa essere nelle prossime ore, perché questa deve essere la linea: andare verso l’elezione di un presidente che rappresenti l’attuale maggioranza di governo altrimenti sarebbe a rischio la tenuta di questa maggioranza ed anche del governo”. Così al Tg1 la capogruppo M5s al Senato Mariolina Castellone.

Il Movimento, intanto, afferma che destituito di ogni fondamento qualsiasi riferimento o commento a nomi di possibili candidati al Quirinale. Il Movimento sta dialogando per una soluzione condivisa. Lo precisano fonti qualificate dei M5s in riferimento a voci di una uscita dalla maggioranza dei 5 stelle nel caso del sostegno da parte del centrosinistra ad una candidatura di Pier Ferdinando Casini.