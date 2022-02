Quirinale. Mattarella ha giurato. Lungo applauso nell’aula della Camera. “Per me una nuova chiamata”

- Advertisement -

AgenPress – Un lungo applauso dei grandi elettori ha accolto l’ingresso in Aula alla Camera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prendendo posto alla destra del presidente della Camera Roberto Fico, a sua volta affiancato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, il capo dello Stato ha risposto agli applausi ringraziando con una mano.

Mattarella è salito sul sul banco della presidenza, mettendosi alla destra del Presidente della Camera dei deputati, alla cui sinistra si trova il Presidente del Senato della Repubblica. Il Presidente della Camera dichiara aperta la seduta ed invita il Presidente della Repubblica a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione. Il presidente Mattarella ha risposto con la mano agli applausi salutando.

“Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. E’ per me una nuova chiamata – inattesa – alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”, sono state le prime parole di Mattarella.

“Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica”.