Quirinale. Pd-M5s-Leu, centrodestra irresponsabile. Candidatura Casellati “un grave errore”. Oggi “presente non votante”

AgenPress – “Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall’elezione del Presidente della Repubblica”. E’ quanto scritto in un comunicato congiunto Pd. M5s, e Leu al termine del vertice dei 3 leader.

“Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un’ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula “presente non votante”. Oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula “presente non votante”.