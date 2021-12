Quirinale. Rauti (Fdl), centrodestra compatto sul nome di Berlusconi. Ronzulli (FI), sarà lui a dare disponibilità

- Advertisement -

AgenPress – “Il centrodestra è compatto sul nome di Silvio Berlusconi per il Quirinale. Per Fratelli d’Italia l’unita del centrodestra rappresenta un valore fondamentale e sono sicura che se questa ipotesi non dovesse essere più percorribile insieme troveremo un’alternativa. Quello che è certo è che Fratelli d’Italia non è disponibile né ad inciuci né a compromessi. Il prossimo presidente della Repubblica non può essere espressione del Pd ma impegnato a fare gli interessi della Nazione”.

A dirlo il vicepresidente vicario del gruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, a Rainews24.

Stesso tono naturalmente da parte del vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervista da La Stampa. “Il centrodestra non ha ancora fatto una scelta ufficiale, ma una cosa è certa: si muoverà unito

Riguardo alla candidatura di Berlusconi, “non esiste un candidato più autorevole di lui, per esperienza umana e politica, per relazioni internazionali e capacità di governo”, afferma l’azzurra. “Sarà lui, a tempo debito a dirci se intende dare la sua disponibilità”.