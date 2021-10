Renzi (Iv). Salvato il Pd dall’incantesimo di Conte. Morisi e Casalino sono i “terminator” della comunicazione

- Advertisement -

AgenPress – “In questi nove mesi noi abbiamo salvato il Paese e anche il Pd: era sotto incantesimo di Conte . Qualunque cosa dicesse, il Pd andava in estasi. Era “o Conte o morte”.

Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Claudia Fusani presentando “Controcorrente” a Parma .

“Noi abbiamo rotto l’incantesimo del Pd con Conte. Hanno finalmente capito che ha firmato lui i decreti Salvini, che voleva fare l’avvocato sella lega sui 49 mln. Il Pd era totalmente imbambolato. Ora vediamo cosa farà da grande”.

“Morisi e Casalino sono i “terminator” della comunicazione contro di me. Avrei tutto l’interesse di scagliarmi contro Morisi ma non me lo sogno nemmeno . Mi hanno criticato di essere un fighetto : voglio che si sappia che nei momenti in cui avrei potuto gettare fango non l’ho fatto perché sono una persona perbene. Voglio che si sappia che Italia Viva serve a ridare civiltà a questo Paese: grazie a noi Morisi non è più al Viminale e Casalino non è più a Chigi . Quello che queste persone fanno nel loro privato non mi riguarda”.