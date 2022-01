Renzi, un anno fa è caduto Conte, gli abbiamo fatto il “cucchiaio”. Compie un anno il sacrificio di Italia Viva

- Advertisement -

AgenPress – “Un anno fa, alla Camera, Conte è caduto. Citando Totti: gli abbiamo fatto il cucchiaio, abbiamo salvato l’Italia, ora c’è Draghi”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. “Compie un anno il sacrificio di Italia viva, non ripagato in termini di sondaggi ma in termini di Pil. Abbiamo salvato il Paese”.

Sul Quirinale “abbiamo rispetto per i percorsi degli altri. Noi arriveremo alle elezioni del 2023 non stando coi sovranisti, Salvini e Meloni, e non staremo con grillini e massimalisti di sinistra, c’è un problema di riformismo a sinistra”.

“Il 16 gennaio si vota per le suppletive, nel centro storico di Roma, con il nostro candidato Valerio Casini. Scommetto che prenderemo qualcosa più dell’1,5% su cui veniamo sondaggiati”, ha detto ancora ricordando che Casini è appoggiato anche da Azione: “Nel pomeriggio Casini sarà in piazza con Calenda per una manifestazione elettorale”.

“Abbiamo la priorità di essere decisivi per portare la legislatura al 2023 e abbiamo l’esigenza di garantire un Presidente della Repubblica che per sette anni sia punto di riferimento delle istituzioni”.