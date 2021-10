Rinaldi (Lega), no a nuove tasse, giù le mani dai risparmi e dalle case degli italiani

- Advertisement -

AgenPress. “Se il Pd all’interno del governo lavora per aumentare le tasse lo dica chiaramente e si assuma le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Non possiamo condividere proposte che prevedano di mettere ulteriormente le mani nelle tasche, sui risparmi e sulle case degli italiani, già tra i più vessati d’Europa e alle prese con una difficilissima ripresa dopo i sacrifici e le sofferenze della pandemia.

Noi della Lega chiediamo a gran voce di ridurre la pressione fiscale e lavoriamo per tagliare le tasse, non per approvarne di nuove. E se qualcuno a sinistra pensa di usare la riforma del catasto per fare un blitz e aumentare il salasso, si sbaglia di grosso”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.