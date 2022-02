Sandro Gozi, Europarlamentare: “Subito sanzioni alla Russia altrimenti si accetterebbe l’inaccettabile”

- Advertisement -

AgenPress. Sandro Gozi, Europarlamentare di Renassaince, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per parlare della crisi in Ucraina.

“L’Europa già oggi potrebbe adottare delle sanzioni mirate contro la Russia. C’è una riunione dei Ministri degli Affari esteri Europei a Parigi e spero possano adottare delle sanzioni economiche relative alle due repubbliche riconosciute illegalmente da Putin. In assenza di sanzioni si accetterebbe l’inaccettabile. Putin ha fatto un discorso paranoico, ideologico. Vorrebbe riscrivere la storia negando i principi sui quali si è basata l’identità europea”

- Advertisement -

“Le sanzioni che io auspico riguarderebbero unicamente le due repubbliche che sono di fatto sotto controllo russo da otto anni ma che ieri, con una provocazione inaccettabile, Putin ha riconosciuto giuridicamente. Putin vuole riscrivere la storia. Lui ragiona unicamente in termini di rapporti di forza, di potere e di influenza”.

“Noi non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare che nazioni e popoli non possano scegliere il loro futuro. Putin vuole negare ai popoli degli stati orientali la possibilità di scegliere autonomamente. Servono azioni adeguate e progressive. Dobbiamo essere pronti quindi a sanzioni anche maggiori se Putin non dovesse fermarsi”

“Macron è il leader europeo che ha lavorato e continua a lavorare per una mediazione. Sono importanti anche le proposte che Macron sta facendo agli europei. C’è la necessità di darsi una maggiore autonomia strategica, una vera capacità di dissuasione militare, una vera autonomia energetica. Auspica che gli europei assumano decisioni che hanno sempre voluto rimandare. Putin ha avuto il m”merito” di riattivare la Nato e spingere Paesi come Finlandia e Svezia a considerare l’adesione. Anche la Nato dovrà cambiare, gli europei dovranno assumere una maggiore responsabilità”.