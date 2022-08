Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Partiti, proposte credibili, non illusioni”

AgenPress. Il premier dimissionario Draghi ha invitato la politica, tutta, ad essere credibile in quanto all’ orizzonte ci sono nuvole. Ha anche invitato a non mettere in discussione in Pnrr.

In questa chiave Draghi ha ragione perchè il Pnrr è uno strumento indispensabile per il benessere del Paese e non si può sprecare questa grande opportunità. In quanto alla politica sia credibile nelle proposte evitando la corsa a chi la dice più grossa.

Sia pur in campagna elettorale, chi davvero vuole fungere il ruolo di statista, ha il dovere della serietà e dell’ onestà intellettuale evitando promesse inutili e soprattutto difficili da mantenere, se non impossibili.

L’ esperienza negativa del reddito di cittadinaza deve far riflettere”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.