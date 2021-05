Tajani. Meloni premier? Presto per dirlo. Senza Forza Italia non si vince. Berlusconi migliora

AgenPress – “Se è fisiologico che Giorgia Meloni guiderà un eventuale prossimo governo di centrodestra? Mi pare veramente molto presto individuare il candidato premier. Probabilmente sarà fatto dopo le elezioni. Noi lavoriamo per vincere le elezioni. Se non le vinciamo è inutile esercitarsi nella ricerca del candidato premier. Senza FI non si vince, Forza Italia è in crescita, ha un potenziale quasi doppio dei punti che abbiamo oggi. Credo che con un ritorno di Berlusconi sul palcoscenico della politica, ci sarà una Forza Italia più protagonista”. Così Il coordinatore di FI Antonio Tajani parlando a Radio 24, confermando che le condizioni di salute in miglioramento. “Ora è casa , sta riposando e sta cercando di uscire in tempi rapidi da un post Covid e un post vaccino che gli hanno creato qualche problema, con un rialzo della temperatura. Speriamo di riaverlo quanto prima protagonista della vita politica”.