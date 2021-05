Tassa successione. Carfagna (FI) critica Letta, ogni anno dovrebbero morire 120mila ricchi

AgenPress – “Per sostenere quella proposta dovrebbero morire ogni anno 120mila super-ricchi lasciando eredità sopra i 5 milioni di euro. Vi sembra possibile?”, si chiede il ministro per il Sud, Mara Carfagna, intervistata da ‘La Stampa’ ha commentato la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di creare un fondo per i giovani con una tassa di successione suoi grandi patrimoni.

“Letta ha il diritto di costruire la piattaforma politica del Pd come crede. Nel merito, la penso come Mario Draghi: è il momento di dare, non di prendere”.

La diseguaglianza tra Nord e Sud è intollerabile: per questo mi sto impegnando nella riforma dei Livelli minimi di prestazione (Lep), mai introdotti nonostante la Costituzione obblighi a farlo”.