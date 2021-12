Tricolore. Cangemi (Lega), “pieno sostegno alla proposta di Francesco Tagliente a tutela del decoro della nostra bandiera”

- Advertisement -

AgenPress – “Pieno sostegno alla proposta del già Prefetto e Questore di Roma Francesco Tagliente, che rivolge il suo appello alle istituzioni a tutela del decoro e dell’immagine del Tricolore. Si avvicina l’anniversario della nostra Bandiera, il 7 gennaio prossimo, e vederne sventolare di logore, strappate, avvolte all’asta è una mancanza di rispetto verso uno dei nostri emblemi nazionali”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.

- Advertisement -

“Facciamo nostra la proposta del Prefetto Tagliente di comminare sanzioni a chi non rispetta la Bandiera, e proporrò una mozione in Aula con cui si chiede sia il controllo che l’applicazione delle medesime misure anche da parte della Regione Lazio. Inoltre, mi farò promotore presso il presidente Zingaretti affinché intervenga presso le strutture regionali competenti al fine di far sostituire in tempi brevi tutti i Tricolore logori che sventolano sulle sedi istituzionali del territorio”.