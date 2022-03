Ucraina. Jack Sullivan incontra Mario Draghi e Luigi Mattiolo. Ferma condanna della Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan ha incontrato il premier Mario Draghi e il consigliere diplomatico Luigi Mattiolo per discutere delle “misure per imporre costi alla Russia per la sua guerra in Ucraina e dell’assistenza umanitaria a coloro che fuggono dal conflitto”.

Lo afferma la Casa Bianca riferendo del loro incontro a Roma. Si sono discusso “i modi per imporre, anche in coordinamento con il G7 e l’Ue, costi alla Russia per la sua guerra all’Ucraina e per fornire assistenza umanitaria a coloro che fuggono dal conflitto”. Al centro dei colloqui anche “il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi europei per creare fonti di energia alternative”.

Mario Draghi e Jake Sullivan si sono detti d’accordo sull’importanza di “intensificare ulteriormente i contatti tra Italia e Stati Uniti a tutti livelli, alla luce degli eccellenti rapporti bilaterali e del legame transatlantico”, riferisce Palazzo Chigi.

Draghi e Sullivan, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, hanno condiviso “la ferma condanna per l’aggressione ingiustificata da parte della Russia e la necessità di continuare a perseguire una risposta decisa e unitaria nei confronti di Mosca”.

Sullivan e Mattiolo hanno discusso della Cina, riferisce ancora la Casa Bianca parlando di colloqui “sugli approcci transatlantici alla Repubblica popolare cinese”. Mattiolo e Sullivan hanno anche auspicato ad un ulteriore rafforzamento dei rapporti tra Roma e Washington.