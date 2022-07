Udc: Cesa, no strumentalizzazioni no a fake news su Salvini, su collocazione atlantista Italia no dubbi

AgenPress. “Parliamo di contenuti. No a strumentalizzazioni e fake news su Matteo Salvini: basta gettare discredito basandosi solo su insinuazioni e congetture. Noi da democratici cristiani, da sempre convintamente europeisti e filo-atlantisti, eredi degli insegnamenti del grande statista Alcide De Gasperi, diciamo che sulla collocazione atlantista e sul posizionamento dell’Italia in Occidente non possono e non debbono esserci dubbi”.

Lo afferma in una nota il segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa.