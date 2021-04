Video Grillo. Macina “rammaricata”. Bongiorno, la porterò in tribunale per “accuse farneticanti”

AgenPress – “Le vittime di violenza sono persone rese fragili dal dolore. Le ragazze prima hanno assistito alla requisitoria di Grillo, adesso una delle due vede che chi riveste una funzione istituzionale di massimo rilievo tenta di infangare con accuse gravemente offensive e prive di ogni fondamento l’avvocato al quale si è affidata. Insomma, è oggettivo che siamo di fronte a una doppia interferenza”.

Lo dice Giulia Bongiorno, intervista da Repubblica, dopo le parole di Anna Macina sul caso Grillo. “Porterò la sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti”. La ministra Cartabia “è attenta custode dei diritti, non può avere accanto una sottosegretaria che usa il proprio ruolo per schierarsi contro il sacro diritto di difesa. Io ho solo difeso la mia assistita dalle abominevoli accuse di Grillo”.

“Sono incredula per l’equivoco che è nato. So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso”, dice la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina in una dichiarazione riportata in un articolo del Fatto Quotidiano.

“Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, invitando tutti ad un passo indietro rispetto alla vicenda giudiziaria. Doppiamente rammaricata, dunque, che sia stata interpretata come un’accusa o un’ingerenza”.