Zelensky. Russi torturano, violentano, rapiscono bambini. Fermare uno solo, affinché sopravvivano a milioni

AgenPress – “A Kiev torturano, violentano, rapiscono bambini, distruggono e con i camion portano via i nostri beni. L’ultima volta in Europa è stato fatto dai nazisti. L’esercito russo è riuscito a minare anche il mare vicino ai nostri porti: questo è un pericolo anche per i Paesi vicini”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videocollegamento con il Parlamento italiano.

“Il loro obiettivo è l’Europa, influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, loro vogliono entrare in Europa ma la barbarie non deve entrare”, ha detto ancora.

Bisogna “fermare uno solo, affinché sopravvivano a milioni”.

Parlando stamane con papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha “raccontato a Sua Santità la difficile situazione umanitaria e il blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe”, spiega lui stesso sul suo account Twitter. “Il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore”, aggiunge Zelensky, che ha anche “ringraziato per le preghiere per l’Ucraina e la pace”.