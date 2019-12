Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo Eletto di Crotone S. Severina riceverà l’Ordinazione Episcopale il 27 dicembre a Taranto

Agenpress. Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, 53 anni, fino a poco tempo fa preside della Facoltà teologica pugliese, arcivescovo eletto della Santa Chiesa di Dio che è in Crotone-Santa Severina, riceverà l’ordinazione episcopale, il giorno 27 dicembre, festa di S. Giovanni Evangelista, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. Parteciperanno, tra gli altri, gli arcivescovi e vescovi delle regioni ecclesiastiche di Puglia e Calabria. Nei primi giorni di gennaio farà il suo ingresso nella diocesi calabrese che si estende con 33 comuni nelle provincie di Crotone e Cosenza per un totale di oltre 194.484 abitanti per 82 parrocchie. In essa operano 100 preti del clero diocesano e 22 del clero religioso.

Don Panzetta è nato il 26 agosto 1966 a Pulsano, in provincia ed arcidiocesi di Taranto. Ha frequentato il Seminario minore e dopo la maturità classica è entrato nel Pontificio seminario regionale di Molfetta concludendo gli studi con il baccalaureato in teologia. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 14 aprile 1993. Nel 1994 ha conseguito la licenza in teologia morale e nel 2000 il dottorato presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. È stato viceparroco a Pulsano, segretario particolare dell’arcivescovo, mons. Papa, assistente ecclesiastico dei Medici Cattolici e dell’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo per la metropolia di Taranto; ha diretto anche l’ufficio diocesano e successivamente quello regionale per la pastorale familiare.

Dal 2006 ad oggi è stato assistente spirituale diocesano della Comunità Gesù ama del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Ha offerto la propria collaborazione pastorale in diverse comunità parrocchiali dell’arcidiocesi di Taranto: a Martina Franca, a Montemesola, a Taranto e a Carosino. Inoltre, dal 2000 al 2002 è stato padre spirituale nel Seminario interdiocesano di Poggio Galeso e dal 2008 al 2011 padre spirituale nel Pontificio seminario regionale di Molfetta. È divenuto poi docente di teologia morale presso l’Istituto di scienze religiose di Taranto (negli anni 1994- 1998) e finora anche presso l’Istituto teologico Santa Fara di Bari e l’Istituto teologico Regina Apuliae di Molfetta. Contestualmente, presso la Facoltà teologica pugliese è stato docente stabile straordinario ed ha ricoperto i ruoli prima di vicepreside (2008-2011) e finora di preside. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste specializzate.

Elia Fiorenza