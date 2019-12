‘Ndrangheta. 416 indagati, 334 arresti. C’è anche l’ex senatore di Fi Giancarlo Pittelli

Agenpress – 334 arresti per mafia sono stati eseguiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. In manette sono finiti avvocati, politici e professionisti oltre ad esponenti di primo piano della cosca Mancuso di Limbadi. Le misure cautelare disposte dal gip su richiesta del procuratore Nicola Gratteri sono state eseguite in Italia e all’estero.

Il blitz ha interessato diverse regioni. Oltre alla Calabria, infatti, più di 3mila carabinieri hanno operato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.

Complessivamente sono 416 gli indagati. Nell’operazione “Rinascita-Scott” sono stati arrestati anche soggetti ritenuti esponenti della zona grigia come l’avvocato Giancarlo Pittelli , ex parlamentare di Forza Italia, già coinvolto (e assolto) anni fa nell’inchiesta “Why not”. Pittelli è finito in carcere con l’accusa di associazione mafiosa così come il sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, del Pd, l’ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino (ai domiciliari) e il segretario del Psi calabrese Luigi Incarnato (domiciliari).

Divieto di dimora, invece, per l’ex parlamentare Nicola Adamo, marito della deputata del Partito democratico Enza Bruno Bossio. Adamo, ex vice presidente della Regione Calabria e fedelissimo del governatore Mario Oliverio, è accusato di traffico di influenze.