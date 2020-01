Andrea Caso: (M5S): “Dico grazie a Luigi per il lavoro fatto”

Agenpress. “Un discorso di grande profondità e levatura morale quello tenuto da Luigi Di Maio per congedarsi da Capo politico, ha dimostrato con i fatti che ai giovani occorre dare fiducia, nessuno avrebbe saputo fare di meglio, a lui la mia stima per dove ci ha condotto fino ad oggi, al 32%, al Governo, a fare provvedimenti attesi ed utili al Paese! Per i cittadini, per l’ambiente, per sanare l’ingiustizia sociale creata dai vitalizi” lo dichiara il Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Andrea Caso, al termine del discorso tenuto al Tempio di Adriano da Luigi Di Maio.

“Luigi è una grande risorsa per il MoVimento, la sua esperienza resterà fondamentale in futuro – aggiunge Caso – Grazie al Movimento la politica è cambiata, l’abbiamo rinnovata da dentro e continueremo a cambiarla, mi auguro con Luigi Di Maio sempre al nostro fianco”.