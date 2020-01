Agenpress. “Alcune foto rubate di Michael Schumacher sarebbero state messe in vendita a 1 milione di sterline”.

Qualcuno si è intrufolato nella loro abitazione e ha portato via delle fotografie che ritrarrebbero il campione in modo macabro a causa di quello che ha passato in questi anni.

La moglie di Schumacher si sarebbe subito mossa in difesa della privacy del campione tedesco rivolgendosi ai legali e alle autorità di polizia elvetiche per impedire che le foto vengano pubblicate.