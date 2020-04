Coronavirus. France Presse, oltre 500mila casi in Europa, 34.571 morti

Agenpress – Sono più di mezzo milione i casi di coronavirus confermati in Europa. E’ quanto risulta da un calcolo dell’agenzia France Presse.

Con 508.271 casi e 34.571 morti, l’Europa resta il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19. Con oltre 100.000 contagi e oltre 10.000 morti ciascuna, l’Italia e la Spagna sono i paesi europei più toccati dal coronavirus.

Secondo l’Afp, in generale, il numero di casi non corrisponde a quello reale poiché ci sono diversi Paesi in Europa che effettuano il test solo sulle persone che richiedono l’ospedalizzazione.