Decreto #liquidità. Gallinella:” dentro anche imprese #agricole”

Agenpress – “Fino al 31 dicembre 2020, anche le misure per la liquidità alle imprese (Art.13) vengono attuate tramite ISMEA (comma 11) alle aziende agricole.

Bene che il Governo abbia accolto le nostre sollecitazioni più volte chieste anche tramite emendamenti”.

Così Filippo Gallinella Eletto in Umbria Presidente Commissione Agricoltura Caccia e Pesca Camera dei Deputati

“Nello specifico ISMEA potrà disporre di una dotazione finanziaria di 100milioni di euro per dare copertura al 100%, e senza alcuna procedura di valutazione, a finanziamenti di durata massima di 6 anni per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario.

Il rimborso del capitale non decorrerà prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Possono inoltre essere concesse garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro a imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia è pari al 90% dell’importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario)”.