Coronavirus. La Russia critica Trump per aver sospeso fondi a Oms. “Approccio egoista”

Agenpress – “Consideriamo molto allarmante la dichiarazione di Washington di ieri sulla sospensione dei finanziamenti all’Oms. Questo è il segno di un approccio egoista delle autorità statunitensi a ciò che sta accadendo nel mondo nel pieno della pandemia”.

Lo ha dichiarato alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, criticando la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità è un segno dell’approccio egoistico di Washington nella lotta contro il coronavirus.

Trump ha detto che sospenderà il finanziamento dell’OMS fino a quando Washington non studierà il modo in cui l’organizzazione ha reagito alla pandemia di Covid-19.

“I politici americani cercano sempre di trovare un colpevole. Per quanto riguarda la pandemia, si tratta della Cina e dell’Oms. Per quanto riguarda la sconfitta di Clinton, è la Russia. E lo è Putin di persona per quanto riguarda i problemi della medicina americana. L’importante è trovare una mitica ‘provetta’ e presentarla al mondo come prova della colpa altrui e della propria impeccabilità”, aveva detto Serghei Ryabkov a Interfax Zakharova.