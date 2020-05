Fase 2. Le richieste dell’Ente Nazionale a tutela delle Persone con Disabilità – ANMIC

Agenpress – In attesa della emanazione di un nuovo decreto legge relativo alla Fase 2 COVID19, la ANMIC ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio le seguenti richieste più urgenti dirette a fronteggiare la fase di ripresa e sostegno delle persone con disabilità e le loro famiglie, ovviamente rinviando ad un momento successivo le questioni di sistema come la “non autosufficienza”, il lavoro e il collocamento mirato, la scuola.

Allo stesso tempo, la ANMIC si riserva di manifestare le proprie posizioni e richieste sulle questioni singole che sono all’ordine del giorno dei due rami del Parlamento e in particolare la disciplina del caregiver familiare.

Questi i punti su cui si chiede l’attenzione e l’intervento del Governo con inserimento nel prossimo decreto legge in materia di interventi per superare l’emergenza COVID19:

a) Pensioni invalidità totali : aumento delle relative prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi ed ipovedenti, sordi fino a 516,00 euro mensili per 13 mensilità, ai sensi dell’art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448, nell’arco di un triennio a partire dal 1° giugno 2020;

b) Assegni per invalidità parziali : aumento delle relative prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi ed ipovedenti fino a 458,00 euro come previsto per l’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, legge n. 335/1995 nell’arco di un triennio a partire dal 1° giugno 2020;

c) Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga : raddoppio delle settimane di cassa integrazione da 9 a 18 da usufruire fino al 31 luglio 2020, con possibilità per i lavoratori in situazione di handicap grave ex lege 104/92 di poter estendere per tutto il periodo di emergenza la possibilità di usufruire della cassa integrazione;

d) Lavoro agile per disabili: previsione di misure economiche di sostegno per i lavoratori disabili con inabilità totale o in situazione di handicap grave dirette all’acquisto di strumenti di tecnologia strumentali all’espletamento dell’attività lavorativa da remoto, nonché di un rimborso pari al 5% delle spese sostenute per la diffusione del lavoro agile dei dipendenti con disabilità grave o invalidità del 100%” d) Permessi legge 104/92 : previsione di ulteriori 18 giorni complessivi di permessi ex legge 104/92 da fruire nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

e) Congedo genitori con figli disabili: previsione del congedo per i genitori di figli disabili, alternativamente e se entrambi lavoratori pubblici o privati, per tutta la durata dello stato di emergenza e indipendentemente dalla frequenza di questi ultimi di strutture assistenziali e di scuole di ogni ordine e grado, prevedendo una decurtazione non superiore al 25% della retribuzione mensile;