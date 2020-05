Alta Corte. Acquisto bond Bce oltre competenze europee. Berlino, chiederemo verifiche

Agenpress – Secondo l’alta Corte i programmi di acquisti di bond contrastano le competenze della stessa Bce. Per la prima volta nella storia della repubblica tedesca, l’organo principale della giustizia del paese afferma che le misure prese da un organo europeo “non sono coperte dalle competenze europee” e per questo “non potrebbero avere validità in Germania”. La Corte chiede alla Bce di giustificare il suo agire.

“Il governo tedesco e il Bundestag, sulla base della loro responsabilità di integrazione sono tenuti ad attivarsi nei confronti del PSPP”.

Il sottosegretario alle Finanze Joerg Kukies, a Karlsruhe ha commentato affermando che il governo tedesco si spenderà a Francoforte per fare in modo che la Bce attui la verifica sostanziale delle misure criticate dalla Corte costituzionale tedesca. “Ci muoveremo a questo scopo”, ha spiegato “e crediamo che la Bce lo farà”. L’Alta Corte ha affermato che la Bundesbank non potrà più partecipare ai programmi di acquisto dei titoli di Stato, se la Banca centrale europea non chiarirà che la sua azione è “proporzionale”.